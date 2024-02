Letztlich hielt sich der Dax mit minus 0,08 Prozent bei 16 904,06 Punkten stabil. Der MDax gab um 0,25 Prozent auf 25 588,30 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx schloss mit plus 0,02 Prozent auf 4655,27 Punkte. Kaum verändert zeigten sich auch die Länderbörse in Paris und London. In den USA gab der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 1,0 Prozent nach und auch die Nasdaq-Indizes schwächelten.