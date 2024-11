Der Dax hat sich am Mittwoch letztlich denkbar knapp über der Marke von 19.000 Punkten behauptet. Zum Handelsende dämmte der deutsche Leitindex mit 19.003,11 Punkten sein Tagesminus auf 0,16 Prozent ein, knüpfte damit aber an den schwachen Vortag an. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es letztlich um 0,80 Prozent auf 26.239,67 Punkte bergab.