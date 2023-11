Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 15 135,97 Punkte. Der Auftakt in den Monat November nach drei schwachen Monaten war allerdings stark gewesen: In der vergangenen Woche war der Dax um fast dreieinhalb Prozent gestiegen. Für den MDax ging es am Montag um 0,91 Prozent auf 24 908,68 Zähler abwärts. In Europa sank der EuroStoxx 50 um 0,38 Prozent auf 4158,64 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es ebenfalls moderat abwärts, während der britische FTSE 100 praktisch stagnierte. In den USA legten die wichtigsten Börsen moderat zu.