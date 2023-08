Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt haben am Montag allzu grosse Kurssteigerungen am deutschen Aktienmarkt nicht zugelassen. Meldungen, wonach China etwas gegen die sich verschlimmernde Immobilienkrise in dem Land unternimmt, stützten wiederum die Kurse. Letztlich blieb der Leitindex Dax in seiner Spanne der vergangenen Handelstage und schloss 0,46 Prozent höher bei 15 904,25 Punkten. Eine positive Tendenz an der US-Technologiebörse Nasdaq trug am Nachmittag zur Stabilisierung bei. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Montag um 0,24 Prozent auf 28 017,23 Punkte nach unten.

14.08.2023 17:56