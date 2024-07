Auch europaweit ging es überwiegend weiter abwärts. So fiel der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,1 Prozent auf 4891 Punkte. Er wurde belastet von einem Kursrutsch beim gewichtigen Chipindustrieausrüster ASML . Die Pariser Börse ging ebenfalls mit negativen Vorzeichen aus dem Handel, während der Handelsplatz in London ein moderates Plus verbuchte. In den USA stieg der Dow Jones Industrial auf ein Rekordhoch und notierte zum Börsenschluss in Europa rund 0,5 Prozent über dem Vortagesschluss.