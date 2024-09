Zwar fiel die Abschwächung des Preisauftriebs auf 2,5 Prozent wie erwartet aus und die Inflationsrate ist damit so niedrig wie seit Februar 2021 nicht mehr. Die Kerninflation jedoch, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, stieg im Vergleich zum Juli überraschend und deutlich. Im Jahresvergleich hielt sie sich zudem oberhalb von drei Prozent, was Experten zufolge die Erwartungen an die Zinssenkungen dämpfen dürfte. So gilt zunehmend nur ein kleiner Zinsschritt der Fed als wahrscheinlichstes Szenario. «Die immer noch hohe Kerninflationsrate macht ein vorsichtigeres Vorgehen notwendig», schlussfolgert auch Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.