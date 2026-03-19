Der MDax der mittelgrossen Werte ging mit einem Abschlag von 3,71 Prozent auf 28.423,08 Punkte aus dem Tag. Europaweit wurden, wie zuvor bereits in Asien, ebenfalls kräftige Verluste verbucht. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, büsste 2,14 Prozent auf 5.613,83 Zähler ein und auch in London und Zürich wurden Verluste von etwas mehr als zwei Prozent verbucht. Die US-Börsen gaben ebenfalls nach, allerdings weitaus weniger deutlich.