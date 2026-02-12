Ein höher gestecktes Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 hatte die Siemens-Aktie zeitweise um fast 8 Prozent auf einen Rekordstand von knapp unter 276 Euro nach oben katapultiert. Damit hatte der Industrie- und Technologiekonzern zumindest für einige Stunden einmal wieder den Softwarehersteller SAP als wertvollstes Dax-Unternehmen abgelöst. Dessen Kurs war zuletzt von Sorgen vor einer KI-Bedrohung schwer belastet worden. Die Begeisterung für Siemens hielt aber nicht an, sodass die Aktie letztlich nur 0,3 Prozent höher schloss, während SAP um 0,4 Prozent zulegte.