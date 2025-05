Der MDax der mittelgrossen Unternehmen zog am Montag um 0,99 Prozent auf 29.618,15 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam hingegen mit minus 0,04 Prozent auf 5.283,05 Punkte kaum vom Fleck. Ausserhalb der Euroregion gab die Börse in Zürich leicht nach. In London blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Auch in Asien ruhte der Handel an den grossen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea. In den USA zeigte sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa fast unverändert, die überwiegend mit Technologiewerten bestückten Nasdaq-Börsen gaben moderat nach.