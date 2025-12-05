Die Anteilsscheine von Airbus setzten ihre jüngste Erholung nicht fort und büssten 0,2 Prozent ein. Der weltgrösste Flugzeugbauer hat wegen der bereits bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt angesetzt. Im Dezember muss Airbus noch 133 Jets ausliefern, um die zuletzt gekappte Jahresprognose zu erreichen. RBC-Analyst Ken Herbert hält dies aber durchaus für möglich.