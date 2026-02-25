Im MDax gab es bei Auto1 nach zunächst noch solidem Start einen Kursrutsch um 18 Prozent. Die Titel setzten ihren freien Fall so mit dem tiefsten Stand seit April 2025 fort, obwohl an den vorgelegten Resultaten kaum etwas moniert wurde. Mit Blick auf den jüngsten Abverkauf bei Internet-Werten hiess es am Markt, die Titel seien in diesen Tagen wieder beliebt bei Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen.