Für Wacker Chemie bedeutete ein Kursrückgang von 2,1 Prozent auf 98,55 Euro einen der hinteren MDax-Plätze. Die Schweizer Grossbank UBS erhöhte zwar das Kursziel von 84 auf 104 Euro, stufte die zuletzt stark erholten Aktien aber von «Buy» auf «Neutral» ab. Der weitere Spielraum sei begrenzt, begründete Christian Bell seine Neubewertung. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmasses einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet.