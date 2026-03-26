Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, übermittelte der Iran in der Nacht zum Donnerstag eine Antwort auf den 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Kriegsende - unter anderem mit der Forderung nach einem Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten. Teheran warte nun auf eine Antwort aus Washington, hiess es weiter. Der US-Sondergesandten Steve Witkoff sieht unterdessen gute Aussichten auf Erfolg. «Wir haben starke Anzeichen, dass es eine Möglichkeit gibt», sagte er bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus. «Ohne greifbare Ergebnisse schenken die Börsianer der Diplomatie keinen Glauben», kommentierte Stephan Innes von SPI Asset Management. Die Energiekosten seien nicht mehr bloss eine Gefahr, sie kämen in der Wirtschaft inzwischen immer stärker belastend an. Auch die Verbraucherstimmung leidet, wie Daten der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigen.