Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren zogen sich weiter aus der Branche zurück. Volkswagen -Anteile büssten 3,9 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit 2010 aus. Laut «Bild» wollen die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden, um Kosten zu sparen. Ein Börsianer bezeichnete dies als «weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien». Die Aktien von BMW , Continental und Porsche AG fielen ebenfalls zurück.