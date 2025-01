Der MDax , in dem sich mittelgrosse Werte befinden, stieg um 0,43 Prozent auf 25.810,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann 0,50 Prozent 5.011,82 Punkte und erreichte wieder den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Ausserhalb der Euroregion wurden deutliche Gewinne an der Schweizer Börse verbucht, während der FTSE 100 in Grossbritannien kaum vom Fleck kam. In den USA drehten die Börsen nach einem freundlichen Start in die Verlustzone, wobei die technologielastigen Nasdaq-Indizes deutlicher nachgaben als der Dow Jones Industrial .