Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag nach durchwachsenen deutschen Konjunkturdaten etwas unter Druck geraten. Stärkere Einbussen verzeichneten dabei Papiere aus der zweiten und dritten Reihe. Der Dax schloss 0,33 Prozent im Minus mit 20.246,37 Punkten, nachdem er am Freitag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax fiel am Dienstag letztlich um 0,94 Prozent auf 25.939,89 Zähler.