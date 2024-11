Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Freitag um knapp ein Prozent vor. In Zürich und insbesondere London fielen die Gewinne bescheidener aus. In New York, wo nach dem gestrigen Feiertag nur verkürzt gehandelt wird, notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss gut ein halbes Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 legte stärker zu.