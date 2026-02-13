Nachdem Siemens am Vortag zeitweise wieder mit SAP um den Platz als wertvollstes Unternehmen im Dax gerungen hatte, musste der Siemens-Kurs am Freitag um die Auszahlung der Dividende bereinigt werden. Mit einer Erholung um 1,2 Prozent festigten die SAP-Anteile ihren Vorsprung wieder etwas. Noch stärker erholt zeigten sich die zuletzt von KI-Sorgen belasteten Titel der Deutschen Börse , die mit 4,6 Prozent Plus die Dax-Spitze einnahmen.