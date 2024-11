Sinkende Zinsen an den Anleihemärkten haben dem Dax einen erfreulichen Wochenauftakt beschert. Der Leitindex knüpfte am Montag an die jüngsten Gewinne an und stieg auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Zu Handelsschluss legte er um 0,43 Prozent auf 19.405,20 Zähler zu.