Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auch im neuen Jahr vorerst unverändert. Damit wurde am Markt gerechnet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte nach der Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt: «Wir sind in einer guten Lage und die Inflation ist in einer guten Lage.» Die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar kommentierte die Französin betont gelassen: Der Eurokurs sei seit März 2025 gestiegen, dies sei in den Szenarien der Europäischen Zentralbank eingepreist.