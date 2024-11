Nach der Erholung am Vortag haben die Anleger in Deutschland wieder kalte Füsse bekommen. Konjunktursorgen mit Blick auf China trugen dazu bei, dass der Dax am Freitag letztlich 0,76 Prozent auf 19.215,48 Punkte verlor. Auf Wochensicht ergab sich daraus ein Minus von rund 0,2 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte stieg am Freitag um 0,23 Prozent auf 26.590,85 Zähler.