Der Dax hat sich am Dienstag ungeachtet eines erneuten Rekords lethargisch präsentiert. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets sprach von einer erlahmenden Dynamik. Weder die heimischen ZEW-Konjunkturerwartungen noch die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise gaben dem deutschen Leitindex letztlich klare Impulse. Ob die Zinsentscheide in New York und Frankfurt am Mittwochabend beziehungsweise Donnerstag ihm weiteren Schwung verleihen, bleibt abzuwarten.

12.12.2023 18:21