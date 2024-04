An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial am Freitag zum europäischen Börsenschluss moderate Gewinne, während es an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach unten ging. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, büsste 0,37 Prozent auf 4918,09 Punkte ein. Etwas besser erging es dem französischen Cac 40 , der seine Verluste aufholte und quasi unverändert schloss. Der britische FTSE 100 drehte noch ins Plus.