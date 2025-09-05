Zinssenkungen lassen die Anleger ausserdem auf anziehende Investitionen und eine Belebung der Kreditnachfrage hoffen, was wiederum die Wirtschaft insgesamt ankurbeln dürfte. So zogen die Preise für Industriemetalle wie Kupfer ebenso an wie die konjunktursensiblen Aktien von Stahlherstellern. Thyssenkrupp schnellten um 3,8 Prozent in die Höhe. Für Salzgitter ging es im Kleinwerte-Index SDax um 5,6 Prozent nach oben. Hier blicken Anleger auch auf einen wohl bald anstehenden Stahlgipfel der Bundesregierung.