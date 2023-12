Der Dax hat am Dienstag seine anfängliche Lethargie abgeschüttelt und ist auf ein neues Rekordhoch bei 16 551,34 Punkten geklettert. Damit übertraf er seinen etwa vier Monate alten Rekord um gut 22 Punkte. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,78 Prozent höher bei 16 533,11 Punkten aus dem Handel. «Das Allzeithoch wirkte in den vergangenen Tagen wie ein Magnet und wurde heute schliesslich übersprungen», kommentierte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Der Dax weigere sich nachzugeben und damit in eine Korrektur überzugehen.

05.12.2023 18:10