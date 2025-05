Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,37 Prozent auf 5.263,38 Zähler nach. In der Schweiz und Grossbritannien schlossen die wichtigsten Indizes dagegen kaum verändert. In den USA ging es zum Börsenschluss in Europa leicht abwärts. Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent und in ähnlicher Höhe gaben auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes nach.