An den europäischen Börsen agierten die Anleger am Dienstag etwas mutiger. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,5 Prozent. Auch in Paris und London fielen die Kursgewinne etwas höher aus als in Frankfurt - der Pariser Cac 40 schaffte es sogar auf ein Rekordhoch. In New York zeigte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende wenig bewegt.