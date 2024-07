Techwerte wie Infineon mit plus 3,4 Prozent und Aixtron mit plus 4,3 Prozent erholten sich von vorangegangenen Verlusten und wurden auch von deutlichen Gewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq gestützt. Ein positiver Kommentar von Oddo BHF gab Süss Microtec zusätzlichen Auftrieb, sodass die Aktie um 8,6 Prozent hochsprang. Die Analysten lobten das am Freitag vorgelegte Zahlenwerk des Halbleiterzulieferers. Die höher gesteckten Ziele für das Gesamtjahr zeugten zudem von einem nachhaltigen Wandel im Wachstums- und Profitabilitätsprofil, hiess es.