Am Freitag veröffentlichte Preisdaten aus den USA hielten die Erwartung aufrecht, dass es nach der EZB auch von der US-Notenbank Fed bald die erste Zinssenkung geben wird. Aber auch in der Eurozone bestätigte ein deutlicher Rückgang der Inflation die Anleger in ihrem Glauben an neue Lockerungen. «Für die EZB steht die Tür für eine Zinssenkung im September sperrangelweit offen», kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.