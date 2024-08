An einem weiteren Gewinntag ist der Dax am Mittwoch knapp an einem Rekordhoch vorbeigeschlittert. Was die Gewinne wert sind, wird sich aber womöglich erst am Abend zeigen, wenn die mit Spannung erwartete Quartalsbilanz des US-Chip-Schwergewichts Nvidia vorgelegt wird. Im Fokus steht dann auch der Ausblick des Vorreiters für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI).