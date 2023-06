Noch im SDax , ab der kommenden Woche dann im MDax, rückte ausserdem der Anteilsschein der Shop Apotheke in den Blick, die nun allerdings Redcare Pharmacy heisst. Die lange geplante Umbenennung wurde vollzogen. Die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers setzte nach kräftigen Kursverlusten in der vergangenen Woche ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort und stieg um 7,0 Prozent. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll es zum 1. Juli möglich sein, E-Rezepte in den Apotheken mit der Versichertenkarte abzurufen. Bis Ende Juli sollen schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.