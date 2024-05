Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag wieder einen Schritt in Richtung Rekord gemacht. Anleger liessen sich von einem enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima nicht beirren. Der Handel verlief allerdings in sehr ruhigen Bahnen, in Grossbritannien und den USA waren die Märkte wegen Feiertagen geschlossen. Neben der Abwesenheit internationaler Anleger mangelte es daher auch an Impulsen aus New York.