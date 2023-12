Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt ist in vollem Gange. Angetrieben von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen übersprang der Dax am Freitag die Marke von 16 300 Punkten. Letztlich gewann der Leitindex 1,12 Prozent auf 16 397,52 Zähler praktisch auf seinem Tageshoch und verbuchte damit ein Wochenplus von rund 2,3 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen schloss am Freitag mit einem Gewinn von 1,18 Prozent bei 26 492,49 Zählern.

01.12.2023 18:01