Der MDax gewann 3,78 Prozent auf 25.571,08 Punkte. Europaweit standen die Zeichen ebenso auf Erholung: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 2,5 Prozent höher auf 4.773,65 Punkte, in London und Zürich sah es ähnlich positiv aus. In New York stieg der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 2 Prozent, der technologielastige Nasdaq 100 zog um 2,5 Prozent an.