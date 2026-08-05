Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow hat «die Rally in der ersten Wochenhälfte den Dax viel Kraft gekostet». In Anbetracht der überraschenden Dynamik, in der der Leitindex von einem Rekord zum nächsten geeilt sei, würden die Anleger jetzt vorsichtiger. Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Iran-Krieg blieben ausserdem Zweifel an einer schnellen Übereinkunft zur Öffnung der Strasse von Hormus.