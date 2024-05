Ein abgeschwächter Preisauftrieb in den USA hat am Mittwoch die Zinssenkungshoffnungen der Anleger angestachelt. Kurz nachdem die Daten zur US-Inflation veröffentlicht wurden, verbuchte der Dax am Nachmittag mit knapp 18 893 Punkten ein Rekordhoch. Mit einem Anstieg um letztlich 0,82 Prozent auf 18 869,36 Punkte machte er einen Schritt hin zur 19 000er-Marke.