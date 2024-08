Im Dax setzte Rheinmetall mit einem Plus von 5,2 Prozent seine jüngste Erholung schwungvoll fort und war grösster Gewinner im Leitindex. Der Konzern profitiert von höheren Wehrausgaben westlicher Staaten und vermeldete am Freitag einen Folgeauftrag zur Lieferung acht weiterer Rettungsstationen für die Ukraine. Bereits am Vortag kamen detaillierte Quartalszahlen am Markt gut an.