Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Dienstag nach einem lange Zeit zähen Handel am Ende doch noch moderat im Plus geschlossen. Der Index ging 0,11 Prozent höher bei 15 152,64 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Wochenauftakt leicht nachgegeben hatte. Die Konsolidierung über der 15 000er Marke setzte sich damit fort.

07.11.2023 17:57