Der Dax hat am Dienstag im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch erreicht und dann schnell an Schwung verloren. Der deutsche Leitindex schloss 0,11 Prozent im Minus bei 19.486,19 Punkten, nachdem er am Vormittag bei knapp 19.634 Zählern den höchsten Stand in seiner Geschichte erklommen hatte. Für den MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen ging es hingegen am Dienstag um 0,15 Prozent auf 26.935,00 Punkte nach oben.