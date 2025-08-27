Seit Jahresbeginn steht für den deutschen Leitindex, der im Juli mit 24.639 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, immer noch ein Plus von fast 21 Prozent zu Buche. Damit lässt er die meisten anderen grossen Börsenindizes weit hinter sich. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verabschiedete sich zur Wochenmitte 1,10 Prozent tiefer mit 30.482,93 Punkten.