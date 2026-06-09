Emissionen von Wandelanleihen belasteten die Aktien von Evonik und K+S . Letztere fielen um 3,2 Prozent. Sie unterschritten erstmals seit Mitte Januar wieder die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Die Evonik-Papiere büssten 1,4 Prozent ein. Die RAG-Stiftung, der Grossaktionär des Spezialchemiekonzerns, platzierte eine Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro. Bei K+S lag das Volumen der neuen Wandelanleihe bei 320 Millionen.