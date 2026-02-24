Im Nebenwerte-Index SDax legten zahlreiche Unternehmen nach der Vorlage ihrer Zahlen und Ziele zu. Die Elmos -Aktie sprang dabei auf ein Rekordhoch und ging letztlich mit einem Aufschlag von 11,3 Prozent aus dem Tag. Seit Jahresbeginn ist sie bereits um etwas mehr als 46 Prozent gestiegen. Nach dem mässigen Vorjahr strebt der Halbleiterkonzern 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die operative Ergebnismarge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 wurden bekräftigt, allerdings mit noch etwas mehr Zuversicht für den freien Barmittelzufluss.