Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hält den Dax inzwischen technisch für «massiv überkauft». Von Dienstag an stehe den Börsen nun «so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor», schrieb er. Zunächst startet in den USA und bald darauf auch hierzulande die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025. Dann müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden. Ausserdem stehen US-Inflationsdaten auf der Agenda, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ein wichtiges Indiz sind.