Am Mittwoch wurde bekannt, dass in den USA der Stellenzuwachs in den zwölf Monaten bis März dieses Jahres offenbar schwächer ausfiel als bisher gedacht. Die Experten von Capital Economics beunruhigt dies gleichwohl nicht allzu sehr, sie erwarten daher weiterhin im Fall einer Zinssenkung durch die Fed einen Schritt in der Grössenordnung von 0,25 statt 0,50 Prozentpunkten, wie jüngst am Markt noch spekuliert worden war. Die Ökonomen der ING Bank hingegen schrieben, die Dynamik am US-Arbeitsmarkt sei schwächer als zuvor gedacht. Sie sehen die Fed nun unter Zugzwang. Am Aktienmarkt hinterliess die Veröffentlichung am Nachmittag per Saldo kaum Spuren.