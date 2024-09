Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen zeigte sich am Dienstag kaum verändert mit minus 0,01 Prozent auf 25.199,00 Punkte. Europaweit dominierten unterdessen Verluste. So gab der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , um 0,66 Prozent auf 4.747,20 Zähler nach. Die Länderbörsen Grossbritanniens und der Schweiz schwächelten ebenfalls. In den Vereinigten Staaten büsste der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial 0,50 Prozent ein, während sich die technologielastigen Nasdaq-Börsen leicht im Plus hielten.