Europaweit herrscht in der Versicherungsbranche Furcht vor einer besonders aktiven Hurrikan-Saison. Ausgelöst wurde sie durch den in der Karibik wütenden Wirbelsturm Beryl, der ungewöhnlich früh in der Saison Fahrt und Stärke aufgenommen hat und bereits in die höchste Gefahrenkategorie 5 hochgestuft wurde. Vor allem auf Rückversicherer könnten daher umfangreiche Schadenkosten zukommen. Munich Re und Hannover Rück waren daher die schwächsten Werte im deutschen Börsenbarometer mit Verlusten von jeweils mehr als drei Prozent. Im MDax büssten die Papiere von Talanx 4,4 Prozent ein.