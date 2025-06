Spitzenreiter im Dax waren die Aktien von Zalando mit einem Kursanstieg von 3,1 Prozent. Einerseits hat die Investmentbank Jefferies die Bewertung der Papiere des Online-Modehändlers mit einem Kursziel von 33 Euro und einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Für Analyst Frederick Wild ist Zalando der Top-Branchenwert in Europa. Die Bank of America ist vor den im August anstehenden Quartalszahlen nun etwas vorsichtiger geworden, was die Geschäftsentwicklung betrifft, bekräftigte aber ihr Anlageurteil «Buy». Die Erholung sei weiterhin in der Spur.