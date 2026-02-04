Die bisher in diesem Jahr gut gelaufenen Aktien von Siemens büssten 7,2 Prozent ein, Infineon gaben trotz solider Quartalszahlen um 1,9 Prozent nach. Den SAP-Aktien, die tags zuvor bereits deutlich gelitten hatten, retteten sich gegen Handelsschluss knapp ins Plus. Allgemeine Bedenken in der Softwarebranche verunsichern. Die tags zuvor erfolgte Abwertung dieses Bereichs könne nicht länger ignoriert werden, schrieb etwa Morgan-Stanley-Analyst Max Yates zu Siemens. Der Software-Anteil der Sparte Digital Industries mache mittlerweile 20 Prozent des gesamten Firmenwertes aus. An die aktuelle Situation angepasst, würde der Wert der Konzernteile in der Summe um vier Prozent sinken, schrieb er.