Der Dax ist am Freitag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Nachmittag gaben Jobdaten aus den USA den Schub, um die Bestmarke auf 26.445 Punkte zu steigern. Vorherige Spekulationen, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins schon bald anheben könnte, wurden davon eingedämmt. Anleger sahen darüber hinweg, dass die Aussichten für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus ungewiss blieben.