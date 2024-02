Der Dax fiel zwar um 0,65 Prozent auf 16 921,96 Punkte, befindet sich aber weiter in unmittelbarer Schlagdistanz zum Rekordhoch bei rund 17 050 Zählern, auf das er am Vortag geklettert war. Positiv werten Analysten, dass der deutsche Leitindex am Dienstag erstmals über der runden Marke von 17 000 Punkten schliessen konnte. Das spreche für weitere Kursgewinne, so die Chartexperten der Bank HSBC. Der MDax der 50 mittelgrossen Titel gab zur Wochenmitte um 0,42 Prozent auf 25 711,39 Punkte nach.